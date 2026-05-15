Donald Trump abandona Pekín tras concluir su visita de Estado a China
Pekín, 15 may (EFE).- El Air Force One despegó este viernes de Pekín con el presidente estadounidense, Donald Trump, a bordo, poniendo fin así a una visita de Estado de menos de 48 horas a China, la segunda que realiza al país asiático desde 2017.
El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, acudió al aeropuerto para despedir al mandatario estadounidense, quien mantuvo durante su estancia dos reuniones con su homólogo chino, Xi Jinping, centradas en comercio, Taiwán, tecnología e Irán. EFE
