Donald Trump invita a Xi a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre

1 minuto

Pekín, 14 may (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó este jueves a su homólogo chino, Xi Jinping, y a su esposa a visitar la Casa Blanca el próximo 24 de septiembre, durante el banquete de Estado celebrado en Pekín con motivo de su visita oficial a China.

La invitación, formulada por Trump durante su discurso ante Xi, fija por primera vez una fecha concreta para una futura visita del mandatario chino a Washington. EFE

gbm/aa/jgb

(foto) (vídeo)