Donald Trump llegó a Ankara para participar en la cumbre de líderes de la OTAN

Compartir

1 minuto

Ankara, 7 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Ankara para participar en la 36 cumbre de líderes de la OTAN, marcada por los planes de aumentar la inversión aliada en defensa y el apoyo para Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

Según medios locales, el avión presidencial del mandatario aterrizó en torno a las 13.50 hora local (10.50 GMT) en un aeropuerto militar en la capital turca, donde será recibido por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, antes de ser trasladado al complejo presidencial de Ankara donde se celebra la cumbre entre hoy y mañana. EFE

DT-jk/rml

(foto) (vídeo)