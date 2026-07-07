Donald Trump llegó a Ankara para participar en la cumbre de líderes de la OTAN

Compartir

2 minutos

(Actualiza con varios detalles de la llegada)

Ankara, 7 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Ankara para participar en la 36 cumbre de líderes de la OTAN, marcada por los planes de aumentar la inversión aliada en defensa y el apoyo para Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

El avión presidencial del mandatario aterrizó a las 13.51 hora local (10.51 GMT) en un aeropuerto militar en la capital turca, donde fue recibido por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan.

Es la primera vez en once años que un presidente de Estados Unidos visita Turquía, desde Barack Obama en 2015, durante la cumbre del G20 celebrada en Antalya (sur del país).

Trump fue recibido al bajar del avión por Erdogan y ambos líderes hablaron durante unos minutos a través de una traductora de la presidencia turca.

Tras ese primer contacto informal, Trump y Erdogan entraron al interior del aeropuerto para ser trasladados al complejo presidencial Bestepe de Ankara donde se celebra la cumbre de líderes de la OTAN entre hoy y mañana, y a donde los dos líderes llegaron poco antes de las 15.00 hora local (12.00 GMT).

Para esta misma tarde está programada una reunión bilateral oficial entre Erdogan y Trump.

Según adelantó anoche el diario The New York Times, el mandatario estadounidense tiene previsto anunciar a su homólogo turco que está dispuesto a restablecer el acceso de Turquía a adquirir modernos cazas norteamericanos del tipo F35.

Según la prensa local, el hecho de que Erdogan se haya trasladado personalmente al aeropuerto es poco usual, ya que el líder turco, acusado por la oposición de gobernar de forma autoritaria, suele esperar a sus invitados de Estado en el Palacio presidencial.

Las autoridades turcas adoptaron medidas de seguridad adicionales con motivo de la presencia de Trump en Ankara, y cerraron con barricadas policiales con varias carreteras entre el aeropuerto y el hotel donde se aloja el presidente estadounidense.

Además, se desplegaron francotiradores en las azoteas de los edificios situados en los alrededores del hotel, dentro de un dispositivo de cientos de policía, y también se observó personal militar estadounidense en la zona.

Varios vehículos equipados con dispositivos de alta tecnología, probablemente inhibidores de señal, permanecen en las inmediaciones del hotel, señalaron las fuentes citadas por NTV. EFE

DT-jk/rcf

(Foto) (Vídeo)