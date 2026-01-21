Donald Trump llega al Foro de Davos, donde hablará de sus planes sobre Groenlandia

1 minuto

Davos (Suiza), 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles al Foro de Davos donde se reunirá con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza o sus pretensiones de anexionarse Groenlandia.

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza es tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que tiene previsto pronunciar su discurso, está completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada. EFE

rml-ep/jfu