Donald Trump llega al Foro de Davos, donde hablará de sus planes sobre Groenlandia

Davos, 21 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles al Foro de Davos donde se reunirá con varios líderes mundiales para tratar la situación en Ucrania, el desarrollo de la paz en Gaza o sus pretensiones de anexionarse Groenlandia.

La expectación por escuchar a Trump en esta pequeña ciudad suiza es tal que el acceso al auditorio principal del Centro de Congresos de Davos, en el que tiene previsto pronunciar su discurso, está completamente abarrotado de gente, así como la escalera principal que conecta esa zona con la planta de entrada.

Entre quienes se dirigían al auditorio para seguir la intervención estaban el enviado de Trump a Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense, Jared Kushner, según pudo constatar EFE.

Trump llegó a la ciudad alpina en helicóptero con varias horas de retraso sobre lo previsto inicialmente, después de que el avión presidencial, el Air Force One, sufriera una pequeña avería al salir del país y tuviera que volver a Maryland. EFE

