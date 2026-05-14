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Donald Trump llega al Gran Palacio del Pueblo de Pekín para su reunión con Xi Jinping

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Pekín, 14 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves al Gran Palacio del Pueblo de Pekín, donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en la jornada central de su visita de Estado a China.

Trump, que aterrizó el miércoles por la noche en la capital china, fue recibido con honores por Xi, tras lo cual ambos escucharon los himnos de sus países y pasaron revista a las tropas en la entrada del Palacio, situado en la plaza de Tiananmén. EFE

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