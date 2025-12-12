Donan a Oxford el ejemplar de ‘Alicia en el país de las maravillas’ que guardaba Carroll

Londres, 12 dic (EFE).- Una bibliófila estadounidense ha donado a la Universidad de Oxford una copia rarísima de ‘Alicia en el país de las maravillas’, concretamente el ejemplar que el propio autor, Lewis Carroll, guardó en su poder y que tendría un precio de mercado de varios millones de dólares.

Esta primera edición de 1865 ha sido donada por la bibliófila Ellen A. Michelson al colegio universitario Christ Church, de Oxford, que guarda precisamente la colección más completa de manuscritos y objetos de Carroll, que fue alumno en el centro, revela este viernes The Times.

Se trata de una copia de la primera edición del famoso libro del que se cree que solo quedan 22 copias, todas en manos privadas después de que el propio Christ Church College denunciara hace un siglo el robo del único ejemplar que poseían.

La razón de que queden tan pocos ejemplares se debe a que el ilustrador de aquella primera edición, John Tenniel, estaba muy descontento con el resultado de sus ilustraciones una vez en imprenta y se hizo con la mayor parte de ejemplares para ordenar su destrucción, según el diario.

La copia es particularmente valiosa porque incluye 42 de los bocetos originales a lápiz de los dibujos de Tenniel, aquellos que luego fueron impresos de manera desafortunada para su gusto.

El pasado febrero, la misma universidad recibió otra colección de objetos de Carroll (fotografías, cartas y libros de su biblioteca) donados por otro millonario estadounidense llamado John Lindseth. EFE

