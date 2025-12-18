Donantes privados prometen 860 millones de euros para el futuro colisionador del CERN

Ginebra, 18 dic (EFE).- Por primera vez, empresarios y fundaciones filantrópicas han asumido el compromiso de financiar el Futuro Colisionador Circular (FCC) de partículas del Centro Europeo de Física de Partículas (CERN) con 860 millones de euros (1.008 millones de dólares), anunció en este jueves la institución científica.

Entre esos donantes privados, se encuentra la Fundación de los Premios Breaktrough a los avances científicos, creada por el inventor de Facebook y dueño de Meta, Mark Zuckerberg.

Del mundo tecnológico, también contribuyen el exCEO de Google, Eric Schmidt, a través del Fondo para Innovación Estratégica, que fundó con su esposa Wendy; y el empresario francés fundador del grupo de telecomunicaciones Iliad, Xavier Niel.

También figura John Elkann, presidente de Ferrari y del grupo automovilístico Stellantis, que engloba a Alfa Romeo, Crysler, Citroën, Jeep, Maserati, Opel y Peugeot, entre otros.

«Los miembros del CERN están profundamente agradecidos por el interés expresado por nuestros donantes en la contribución a la financiación de nuestro próximo proyecto insignia», expresó el presidente del Consejo del CERN,

El Futuro Colisionador Circular (FCC) tendría una circunferencia de 91 kilómetros y, si el Consejo del CERN aprueba de forma definitiva su construcción, lo que está previsto que recién suceda en 2028, podrá reemplazar al actual Gran Colisionador de Hadrones (LHC) para mediados de 2040, como su principal acelerador de partículas, con una potencia diez veces mayor a la actual.

Este nuevo experimento contribuiría a avanzar en la investigación sobre la física de partículas y, en concreto, sobré el bosón de Higgs.

«Más allá de la ciencia, las tecnologías que surjan de este proyecto podrían beneficiar a la sociedad de maneras profundas, desde la medicina hasta la informática y las energías sostenibles», subrayó el exCEO de Google, Eric Schmidt, citado en un comunicado distribuido por el CERN. EFE

