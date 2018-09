Derechos de autor

Ministra suiza del Medio Ambiente dimitirá 27 de septiembre de 2018 - 10:35 La ministra suiza del Medio Ambiente, Doris Leuthard, dimitirá a fines de este año, anunció este jueves el presidente de la Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento). Como uno de los siete miembros del Consejo Federal (Gobierno) Doris Leuthard se encarga también de la cartera de Transportes, Energía y Comunicaciones. Además, ocupó la presidencia rotativa en 2010 y 2017. Leuthard, de 55 años, ha estado en el Consejo Federal, órgano ejecutivo suizo, durante más de 12 años, el período más largo de los siete ministros actuales. Fue elegida el 14 de junio de 2006, tomando el relevo de su colega Joseph Deiss. Leuthard dirigió el Ministerio de Economía de 2006 a 2010. Previamente presidió el centrista Partido Demócrata Cristiano, y fue parlamentaria de1999 a 2006. El anuncio se produce pocos días después de que el ministro de Economía, Johann Schneider-Ammann, anunciara su retiro. Originaria del cantón de Argovia, Leuthard es uno de los miembros más populares del Gobierno y casi nunca ha sido derrotado en las urnas. Entre otras acciones, Leuthard será recordada por su contribución a la creación de la Estrategia energética de Suiza 2050, aprobada por casi el 60% de los votantes el año pasado.