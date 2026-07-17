Dos años de libertad condicional a cómplice de trío neonazi culpable de 10 asesinatos

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Berlín, 10 jun (EFE).- La Audiencia Territorial de Dresde condenó este viernes a dos años de libertad condicional a una mujer por apoyar al grupo terrorista neonazi Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), que entre 2000 y 2007 asesinó en Alemania a diez personas -nueve inmigrantes y una policía-.

Susann E. fue declarada culpable de apoyo a una organización terrorista en tres casos y de complicidad en un delito grave de extorsión con armas en uno, según informaron los medios.

Según la Fiscalía General, la acusada prestó en varias ocasiones su identidad a Beate Zschäpe, única superviviente del trío neonazi y sentenciada a cadena perpetua, cuando ésta vivía en la clandestinidad en la ciudad de Zwickau, en el estado federado de Sajonia, en el este de Alemania.

Así, se le acusaba, entre otras cosas, de haber cedido a Zschäpe su tarjeta sanitaria para acudir al médico y de haberla ayudado a alquilar la autocaravana que la NSU utilizó en su último atraco.

Se trata de la misma autocaravana que fue hallada incendiada el 4 de noviembre de 2011 con los cadáveres de Uwe Böhnhardt y Uwe Mundlos, los otros dos integrantes del trío, que aparentemente se suicidaron cuando estaban a punto de ser detenidos por la Policía.

Cuatro días después, Zschäpe se entregó a las autoridades tras prender fuego, para destruir pruebas, a la vivienda que había compartido con los otros dos terroristas.

La Fiscalía había solicitado durante el juicio una pena para Susann E. de cuatro años prisión por apoyo a una organización terrorista y complicidad en un delito grave de extorsión, mientras la defensa pidió su absolución al alegar que no había pruebas de que la mujer tuviera conocimiento de los delitos cometidos por la NSU. EFE

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