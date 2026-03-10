Dos activistas de Greenpeace irrumpen en la segunda Cumbre Mundial de la Energía Nuclear

2 minutos

París, 10 mar (EFE).- Dos activistas de la asociación ecologista Greenpeace Francia irrumpieron este martes en el saludo del presidente francés, Emmanuel Macron, al director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, al inicio de la segunda Cumbre Mundial sobre la Energía Nuclear.

En esta cumbre organizada por Francia y la OIEA, en torno a las 10:03 horas locales, dos activistas -identificados como Guillaume y Albin en un vídeo difundido por Greenpeace France en sus redes sociales- sostuvieron durante escasos segundos sendas pancartas con el texto «La energía nuclear abastece la guerra rusa» en la alfombra roja del evento.

«¿Por qué compramos uranio a Rusia?», vociferó uno de ellos mientas era escoltado a la salida por agentes de seguridad.

Según detalló la asociación ecologista en un comunicado, al menos «una quincena de activistas» han «perturbado la apertura» de la cumbre internacional esta mañana, incluso con la obstaculización de «convoyes oficiales», para «denunciar esta aberración».

«Los organizadores de la Cumbre Mundial sobre la Energía Nuclear prometen diálogos sobre ‘el rol de la energía nuclear frente a los grandes desafíos energéticos y climáticos’. En realidad, este evento es únicamente un coloquio a favor del desarrollo de la industria nuclear mundial», agregó Greenpeace Francia.

Francia ha mantenido el desarrollo de la energía nuclear en los últimos años pese a las reticencias de la Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen dijo en la misma cumbre que Europa cometió un «error estratégico» al alejarse de la energía nuclear.

En el mismo discurso, Von der Leyen anunció una inversión prevista de 200 millones de euros para favorecer la aceleración de los pequeños reactores modulares (SMR) y poner esta tecnología en funcionamiento a principios de la década de 2030.EFE

plc/cat/icn

(foto)(vídeo)