Dos acusados en Alemania por vender obras falsificadas de Picasso, Kahlo y otros maestros

Berlín, 24 oct (EFE).- Dos hombres han sido acusados de intentar vender por millones de euros obras falsificadas de grandes maestros de la pintura, como los genios españoles Picasso y Miró, la mexicana Frida Kahlo, el flamenco Rubens o el neerlandés Rembrandt, entre otros.

Los dos acusados, de 77 y 74 años, tenían en su poder una veintena de obras falsificadas de esos artistas, además de una escultura falsa del italiano Amedeo Modigliani, según informaron en un comunicado conjunto la Fiscalía de Amberg y la Oficina de Investigación Criminal (BKA) de Baviera, responsables de la investigación.

«El principal acusado fue ayudado por otras once personas en su tentativa de estafa», indicó el comunicado, en el que se apuntó a que el hombre de 74 años, su colaborador principal, preparaba documentación falsa, como pruebas periciales que demostraban la autenticidad de las obras falsificadas.

Entre las obras falsas por las que los presuntos estafadores querían obtener montantes de entre 400.000 euros y 15 millones de euros figuran un retrato falsificado de la artista francesa Dora Maar atribuido a Picasso, otra obra del genio malagueño dedicada a Françoise Gilot, además de un lienzo titulado ‘Nostalgia 1935’, de Kahlo, entre otros.

En total, las autoridades se incautaron de 20 obras de arte, además de abundante documentación, teléfonos móviles, discos duros y datos situados en la nube, después de que se realizaran registros el pasado día 15 en una docena de ciudades alemanas, incluidas Berlín, Múnich, Stuttgart y Dresde, en varios cantones de Suiza y en el Principado de Liechtenstein.

129 millones de euros por un Rembrandt falso

Pero había una falsificación especial. Los investigadores precisaron que por un supuesto un cuadro de Rembrandt, ‘Los síndicos de los pañeros’, de casi dos metro de alto y casi otros tres de largo, cuyo original está fechado en 1662 y se encuentra actualmente en el Rijksmuseum de Ámsterdam, el principal sospechoso pedía 120 millones de francos suizos (unos 129 millones de euros).

Con el fin de hacerse con esta suma, el principal sospechoso mostraba dicha copia, que estaba en posesión de una mujer suiza de 84 años, también investigada en el caso.

«Los acusados trataron de convencer a potenciales compradores de que esa pintura era el original» porque, según decían, «el que se expone en el Rijksmuseum de Ámsterdam era una copia reciente», según indicó el comunicado.

El equipo que investigó el caso, bautizado como ‘Dora Maar’, según precisó el texto de la fiscalía y la LKA de Baviera, comenzó sus pesquisas después de que llamara su atención que el principal sospechoso quisiera vender en el mercado del arte dos cuadros de Picasso -retratos de aquella musa del malagueño- presentados como originales.

En total, sólo en Alemania un centenar de funcionarios de policía y tres fiscales participaron en la investigación, que sigue abierta.

Las obras incautadas serán sometidas próximamente a un peritaje realizado por expertos. EFE

