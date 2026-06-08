Dos acusados por la muerte de Maradona y una de sus hijas declararán en el juicio

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Buenos Aires, 8 jun (EFE).- Los acusados Mariano Perroni, coordinador de enfermeros, y Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de la empresa de salud Swiss Medical, declararán este martes en el juicio por la muerte del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, junto a una de sus hijas, Dalma Maradona, la tercera y última en testificar.

En el primer juicio, anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, Dalma dijo que el fallecimiento de su padre «se podría haber evitado» si los médicos que lo trataban «hubiesen hecho su trabajo».

Maradona murió a los 60 años, el 25 de noviembre de 2020, mientras recibía atención domiciliaria en una casa a las afueras de Buenos Aires.

La hija del astro, de 39 años, había denunciado que Leopoldo Luque, médico de cabecera de su padre, prometió a la familia que la vivienda tendría equipamiento y personal similar al de una clínica médica, cosa que «nunca sucedió».

«Cuando planteamos por qué no hay una ambulancia afuera, nos decían ‘está pedida, va a venir’, Luque y (la psiquiatra Agustina) Cosachov decían que era la culpa de Swiss Medical», describió entonces la hija mayor del excapitán de la selección argentina.

El papel de Swiss Medical, representada por Forlini, ha sido objeto de debate central durante las últimas audiencias del juicio, en las que se presentaron pruebas de requerimientos médicos que la empresa no cumplió.

Los imputados

Este martes se escuchará por primera vez a Forlini, cuya actuación en el tratamiento domiciliario de Maradona ha estado en el eje del debate durante las últimas semanas.

Forlini ha sido descrita por distintos testigos como el nexo entre Swiss Medical y los familiares y médicos personales de Maradona, al tiempo que ha sido señalada como responsable de las fallas de la empresa en el tratamiento domiciliario del astro.

Perroni, por su parte, fue contratado como coordinador de los enfermeros del exfutbolista a través de la empresa Medidom y en respuesta a una solicitud de Swiss Medical.

En este juicio, el coordinador de enfermeros está acusado de inconsistencias entre la atención real brindada al paciente y lo reportado en distintos informes.

La de este martes será la primera declaración de Perroni en este proceso, aunque durante la última semana ya se escuchó su voz al reproducirse un audio en el que se lo escuchaba comentando a Cosachov que la vivienda en la que era tratado Maradona no estaba equipada con elementos para atender una urgencia.

Además de Forlini, Perroni, Cosachov y Luque, también son juzgados en este proceso el psicólogo Carlos Díaz, el médico Pedro Di Spagna y el enfermero Ricardo Almirón, todos acusados del delito de homicidio simple con dolo eventual. EFE

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