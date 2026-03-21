Dos acusados tras intentar entrar en la base británica de submarinos nucleares

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Londres, 21 mar (EFE).- Un hombre iraní y una mujer rumana han sido acusados después de intentar entrar en la base naval británica de Clyde, oeste de Escocia, que alberga los submarinos nucleares del Reino Unido, informó este sábado la Policía escocesa.

El iraní, de 34 años, y la mujer rumana, de 31, se presentaron el pasado jueves en la base y solicitaron permiso para entrar, que les fue negado, tras lo cual fueron arrestados, añadió la fuente.

El incidente ocurrió sobre las 17.00 GMT del jueves en la base de máxima seguridad que alberga los submarinos equipados con misiles Trident y que está ubicada a 40 kilómetros al noroeste de Glasgow.

La Policía, que no facilitó los nombres de los dos acusados, indicó que ambos comparecerán este lunes ante el Tribunal de Dumbarton, oeste de Escocia, y que la investigación del incidente continúa.

La Marina británica había dicho ayer que estas dos personas «intentaron sin éxito acceder» a la base y declinó hacer más comentarios al tratarse de una investigación en curso.

Las autoridades británicas están en alerta después de que el pasado 6 de marzo la Policía de Londres detuviera a cuatro sospechosos de colaborar con los servicios de inteligencia iraníes en la vigilancia de la comunidad judía de la capital británica, de los cuales dos fueron imputados formalmente el pasado miércoles.

En los últimos días, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, advirtió al Reino Unido de que permitir a EE.UU. usar sus bases militares equivale a «participar en la agresión» y criticó el enfoque «sesgado» de Londres, exigiendo que cese cualquier cooperación con Washington.

El Gobierno británico confirmó ayer que EE.UU. está utilizando bases británicas para llevar a cabo «operaciones defensivas» destinadas a «neutralizar» los ataques contra buques perpetrados por Irán en el estrecho de Ormuz. EFE

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