Dos adolescentes heridas en un atropello cerca de asentamientos israelíes en Cisjordania

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Jerusalén, 31 may (EFE).- Dos adolescentes resultaron heridas este domingo, una de ellas grave, en un atropello en la intersección de Gush Etzion, al sur de Jerusalén y en mitad del conjunto homónimo de asentamientos israelíes en Cisjordania, que fue perpetrado por un palestino que recibió un disparo mortal de un soldado israelí testigo de los hechos.

Según informó el Ejército israelí en un comunicado, un vehículo embistió contra una parada de autobuses e hirió a las dos jóvenes, tras lo que un soldado mató al conductor en el lugar de los hechos.

De las heridas, una adolescente de 17 años fue hospitalizada en estado grave por lesiones en las extremidades y otra de 15 fue atendida por una lesión facial de carácter moderado, según el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, al que fueron trasladadas.

Dos sanitarios de la Estrella de David Roja describieron «un gran revuelo» y un vehículo cerca de una parada de autobús en el lugar de los hechos.

El Ministerio de Sanidad palestino con sede en Ramala (capital administrativa de Cisjordania) ha identificado al atacante como Yawad Abdelfatah Natsha, de 31 años.

Según medios israelíes, Natsha era oriundo de la región de Hebrón, al sur de Cisjordania. EFE

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