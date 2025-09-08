The Swiss voice in the world since 1935

Dos adolescentes palestinos muertos por disparos del Ejército israelí en Yenín

Jerusalén, 8 sep (EFE).- Dos jóvenes palestinos murieron este lunes por disparos del Ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, informó el Ministerio de Sanidad palestino.

Las víctimas fueron identificadas como Islam Majarmeh y Muhammad Maskala, ambos de 14 años.

También resultaron heridos una niña de 12 años y dos jóvenes de 17 y 22, atendidos tras recibir impactos durante la operación militar, según la Media Luna Roja-

La agencia oficial palestina Wafa señaló que las tropas israelíes rodearon a un grupo de ciudadanos en el barrio de Al-Bishr, cuando intentaban acceder a sus viviendas para comprobar su estado y recoger pertenencias personales.

Añadió que las fuerzas arrestaron a varios residentes y los trasladaron a un cuartel militar dentro del campamento, además de incendiar una casa en medio de un intenso tiroteo.

Consultado por EFE, el Ejército israelí no se pronunció sobre el incidente.

En Cisjordania, donde se han intensificado las redadas militares y los ataques de colonos israelíes contra palestinos desde el comienzo de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, al menos 181 palestinos han muerto este año por fuego israelí, entre ellos 37 menores, según datos de la ONU.EFE

