Dos adultos y dos menores fallecidos en colisión de tren y minibús escolar en Bélgica

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Bruselas, 26 may (EFE).- Cuatro personas perdieron la vida este martes tras una colisión entre un tren de pasajeros y un minibús escolar en la localidad belga de Buggenhout, en el norte del país: el conductor del autobús, un acompañante y dos de los siete menores a bordo.

«El balance es especialmente duro: cuatro víctimas mortales. Entre ellas, el conductor del autobús, de 49 años; la acompañante, de 27 años, y dos menores, de 15 y 12 años», dijo una portavoz de la Fiscalía de la provincia de Flandes Oriental en una rueda de prensa.

Otros cinco niños fueron trasladados al hospital en estado grave y crítico. «En este momento su situación es estable», aseguró el alcalde del municipio, Geert Hermans.

La colisión tuvo lugar en torno a las 8:15 hora local cuando, según la portavoz de la policía federal de Bélgica, An Berger, el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria y quiso girar a la izquierda, cruzando las vías.

«El paso a nivel estaba efectivamente cerrado y el autobús, por razones que desconozco y que determinará la investigación judicial, forzó el paso», dijo el ministro de Transporte de Bélgica, Jean-Luc Crucke.

«Había un tren que llegaba en ese momento; en esas condiciones, el accidente era inevitable», recalcó.

La Fiscalía abrió hoy una investigación sobre las circunstancias del accidente, para lo que nombró a un perito en tráfico que «deberá arrojar más luz sobre cómo pudo producirse el accidente y cuáles fueron sus causas, (que) aún no están claras», afirmó el Ministerio público.

«Lo que sí sabemos es que la barrera estaba cerrada y la señal roja estaba encendida. Pero las circunstancias más concretas y una mayor claridad aún están por establecerse», añadió.

El laboratorio forense también está en el lugar para realizar las diligencias pertinentes.

«Pero lo más importante ahora es determinar cómo pudo ocurrir. Para ello se llevarán a cabo diversas actuaciones, entre ellas comprobar si hubo testigos que lo presenciaran y revisar las imágenes de cámara», dijo la vocera.

«Es un día de luto absoluto para nuestra escuela, Richtpunt Campus Buggenhout, un centro de educación especial donde se enseña a alumnos con trastornos de conducta, trastornos emocionales y TEA», dijo un portavoz del centro en declaraciones a los medios.

El centenar de pasajeros del tren ha salido ileso, si bien uno de ellos fue atendido por el «shock». EFE

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