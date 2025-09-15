Dos aerolíneas turcas cumplen la orden del Gobierno de dar agua gratis a sus pasajeros

The Swiss voice in the world since 1935

Estambul, 15 sep (EFE).- Dos aerolíneas turcas de bajo coste ofrecen a partir de este lunes de forma gratuita agua a sus pasajeros, cumpliendo así las instrucciones dadas hace una semana por el Ministerio de Transportes turco, informa hoy el diario turco Hürriyet.

Las compañías aéreas Pegasus y Ajet deben disponer de 1,5 litros por cada pasajero a bordo y lo ofrecerán en vasos, si bien seguirán vendiendo también agua mineral en botellitas, informa ese diario.

Cumplen así una nueva normativa de la Dirección de Aviación Civil turca, anunciada el domingo de la semana pasada por el Ministerio de Transportes, de dar agua gratuita a los pasajeros para prevenir «malestar, dolor de cabeza y hasta emergencias médicas» por deshidratación.

Pegasus es una compañía turca privada con un importante volumen de vuelos nacionales y extranjeros, mientras que Ajet es una sociedad anónima propiedad de Turkish Airlines, de la que el Estado es copropietario.

Turkish Airlines ofrece comida y bebida gratuita a sus pasajeros y en marzo del año pasado también la cuarta aerolínea turca, SunExpress, participada por Turkish y Lufthansa, anunció que distribuiría comida sin coste a los viajeros. EFE

