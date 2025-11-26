The Swiss voice in the world since 1935

Dos agentes de la Guardia Nacional heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Washington, 26 nov (EFE).- Al menos dos agentes de la Guardia Nacional sufrieron este miércoles disparos en un tiroteo que se produjo cerca de la Casa Blanca, informaron medios locales, entre ellos la cadena Fox News.

«La Casa Blanca está al tanto y monitorea activamente esta trágica situación. El presidente ha sido informado», dijo en un comunicado Karoline Leavitt, portavoz de Donald Trump, quien se encuentra en Florida. EFE

