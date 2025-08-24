Dos aldeas están bajo vigilancia por nuevo incendio en el norte de Portugal

Lisboa, 24 ago (EFE).- Dos aldeas se encuentran este domingo bajo vigilancia a raíz de un incendio que ha comenzado hoy en el norte de Portugal, informó a EFE una fuente de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) lusa.

El comandante de la ANEPC, Pedro Araújo, precisó que el fuego, que tiene tres frentes activos, empezó en el municipio de Sabrosa, en la región del Duero, en una zona de pinares y matorrales.

Las dos aldeas bajo vigilancia son Sobrados y Paradela, y hay movilizados 286 efectivos y 85 vehículos.

También en el norte, durante la tarde se inició otro incendio en una zona de matorrales en el municipio de Cabeceiras de Basto, con 29 vehículos, 77 efectivos y cinco medios aéreos en el terreno.

Más al sur, prosiguen «favorablemente» las labores de combate al gran incendio que se originó el 13 de agosto en la localidad de Arganil (distrito de Coimbra) y que fue dado como «dominado» este domingo.

Araújo precisó que hay 1.135 efectivos desplegados con 375 vehículos mientras se registran «algunas reactivaciones», pero todas «dominadas rápidamente».

«Están resolviendo las reactivaciones que ocurren con rapidez», insistió el comandante.

Los dos incendios que comenzaron ayer, sábado, en el municipio de Pedrógão Grande están ya en «situación estable» y en fase de brasas.

Según la ANEPC, este domingo se contabilizaron 38 incendios rurales, que movilizaron a 1.193 efectivos.

La ola de incendios que asola el país este verano ha dejado cuatro fallecidos, el último un operario de una empresa dedicada a apagar fuegos que murió este sábado a raíz de las heridas sufridas el martes, mientras combatía las llamas en el municipio de Sabugal, ubicado en el distrito portugués de Guarda y cercano a la provincia española de Salamanca. EFE

