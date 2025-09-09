Dos arrestos en Hong Kong por robar energía para minar criptomonedas en residencias

Hong Kong, 9 Sep (EFE).- La Policía hongkonesa detuvo a dos técnicos acusados de sustraer electricidad de dos residencias para discapacitados, para alimentar una operación clandestina de minería de criptomonedas, tras un incremento en las facturas eléctricas de hasta 9.000 dólares hongkoneses (1.154 dólares estadounidenses) por encima de lo habitual.

El inspector Ng Tsz-wing, de la unidad de delitos tecnológicos y financieros del distrito de Sham Shui Po, informó que los sospechosos instalaron ocho equipos de minería en falsos techos de las oficinas de dos centros, utilizando sin autorización las conexiones eléctricas e internet de las dependencias para operar de manera ininterrumpida.

El caso salió a la luz tras reportes de conexiones a internet anormalmente lentas y facturas eléctricas inusuales, lo que condujo al descubrimiento de cinco dispositivos en el distrito de Sham Shui Po y tres en Kwun Tong, según fuentes policiales recogidas este martes por el rotativo hongkonés South China Morning Post.

Los implicados, empleados de una empresa de ingeniería, habrían aprovechado una actualización de instalaciones en agosto para conectar los equipos de minería a los sistemas eléctricos y de red de las residencias.

“No hay evidencia de que un grupo organizado esté detrás de esta operación; se trata de un caso aislado”, afirmó Ng, quien añadió que la investigación sigue en curso para esclarecer todos los detalles.

Los arrestos se llevaron a cabo el pasado viernes en los distritos de Mong Kok y Sham Shui Po, bajo el cargo de “sustracción de electricidad”.

Francis Fong Po-kiu, presidente honorario de la Federación de Tecnologías de la Información de Hong Kong, explicó que “es un proceso intensivo que demanda hardware especializado y un funcionamiento continuo, lo que eleva significativamente los costos eléctricos. Esto puede llevar a algunos a incurrir en prácticas ilegales para reducir gastos operativos”.

Bajo la Ordenanza contra el Robo de la antigua colonia británica, el uso deshonesto de electricidad sin autorización está penado con hasta cinco años de prisión.

Las autoridades locales han instado a la ciudadanía a supervisar de cerca cualquier trabajo de renovación en sus instalaciones, así como a revisar periódicamente las facturas eléctricas y el rendimiento de las redes para detectar posibles anomalías, y han advertido que “es crucial que el público informe a la Policía ante cualquier circunstancia sospechosa”.

Las criptomonedas más destacadas, como Bitcoin, creada en 2009, se generan mediante un proceso conocido como minería, en el que se emplea una elevada potencia informática para resolver complejos problemas matemáticos.

Este mecanismo, denominado «prueba de trabajo» (PoW, por sus siglas en inglés), permite a los mineros validar transacciones y generar nuevas monedas, utilizando hardware especializado de alto rendimiento.

El proceso puede compararse con un candado digital de millones de combinaciones, donde los mineros compiten por descifrarlo para obtener recompensas en forma de criptomonedas.

La velocidad y capacidad de los equipos informáticos son clave, ya que un mayor poder de cálculo permite probar más combinaciones en menos tiempo.

Esto explica el elevado consumo energético, ya que los dispositivos operan de forma ininterrumpida. EFE

