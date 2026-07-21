Dos aviones estratégicos rusos Tu-22M3 realizan misión de patrullaje sobre el mar Báltico

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Moscú, 21 jul (EFE).- Dos bombarderos estratégicos Tu-22M3 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas efectuaron este martes una misión de patrullaje sobre aguas neutrales del mar Báltico, informó el Ministerio de Defensa.

«Dos portamisiles estratégicos de largo alcance Tu-22M3 realizaron un vuelo programado sobre aguas neutrales del mar Báltico», señaló Defensa en un comunicado difundido a través de Telegram.

Los bombarderos fueron escoltados por cazas Su-35S, añade la nota, que precisa que la misión se prolongó durante más de cuatro horas.

«Todos los vuelos de aviones de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas se realizan en estricta correspondencia con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo», concluyó Defensa.

La aviación estratégica rusa efectúa regularmente patrullas sobre aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, los mares Negro y Báltico, el océano Pacífico y otros, vuelos que no han sido interrumpidos por la guerra en Ucrania. EFE

mos/mra

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