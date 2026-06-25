Dos bancos estatales chinos evadieron impuestos y otorgaron préstamos ilegales, según una auditoría

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Dos de los principales bancos estatales de China, que se encuentran entre las instituciones financieras más grandes del mundo, han evadido miles de millones de yuanes en impuestos y han otorgado préstamos ilegales, según el organismo de auditoría del gigante asiático.

El Banco de China, una de las «cuatro grandes» entidades crediticias del país, evadió el pago de 2.400 millones de yuanes (352 millones de dólares) en impuestos entre abril de 2023 y agosto de 2025, reveló el martes un informe anual de la Oficina Nacional de Auditoría.

El banco, que controla billones de dólares en activos, solicitó a sus empleados que aportaran entre uno y 100 yuanes cada uno para presentar 11 fondos de capital privado como fondos públicos, lo que les permitió calificar para exenciones fiscales, señaló el auditor.

El informe también acusó al Banco Agrícola de China, otra de las instituciones de los «cuatro grandes», de otorgar ilegalmente 11.000 millones de yuanes (unos 1.600 millones de dólares) en préstamos para proyectos de tierras productivas entre diciembre de 2021 y agosto de 2025.

Algunos de esos recursos fueron desviados para comprar productos de gestión patrimonial y amortizar deudas, de acuerdo con el informe.

El Grupo China Everbright, otra empresa financiera respaldada por el Estado, también fue criticado en el reporte por fallas en la gestión.

Para agosto de 2025, el conglomerado financiero había perdido el control sobre varias de sus filiales, mientras que algunas empresas abusaron de la marca Everbright, según la auditoría.

El Banco de China declaró que «acepta de buena manera la supervisión de la auditoría» y prometió mejorar sus capacidades de cumplimiento normativo, según comentarios difundidos por los medios locales.

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