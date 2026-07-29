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Dos bomberos muertos en incendio forestal en la isla griega de Creta, según diario

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Atenas, 29 jul (EFE).- Dos bomberos que operaban en un incendio en la isla griega de Creta, en el Mediterráneo oriental, perdieron este miércoles la vida tras desorientarse y quedar atrapados dentro de su vehículo, según informa el diario griego Efsyn.

Los dos hombres, de 23 y 27 años, eran bomberos temporales (contratados cada año durante el período de incendios) que participaban en las tareas de extinción de un incendio forestal que se declaró este miércoles en la región de Rétino, en Creta central, precisa la misma fuente.

Un portavoz del Cuerpo de Bomberos dijo a EFE que «se está indagando sobre lo sucedido», sin poder por el momento confirmar oficialmente las muertes. EFE

dsp/wr/fpa

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