Dos buques alemanes navegan hacia Yibuti en preparación de una misión para reabrir Ormuz

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Berlín, 18 jun (EFE).- El ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, anunció este jueves que el buque cazaminas Fulda y el buque de apoyo Mosel han atravesado el Canal de Suez en dirección al mar Rojo y con destino a Yibuti, en preparación de una futura misión para reabrir el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a los medios alemanes en Bruselas, donde participa en la reunión de los ministros de Defensa de la OTAN, Pistorius señaló que «este despliegue previo es una medida preventiva y anticipatoria» y su objetivo es «poder actuar con rapidez y, sobre todo, estar presentes rápidamente en el estrecho de Ormuz» una vez se den las condiciones necesarias.

El paso por el canal de Suez se hizo este jueves junto con el buque logístico británico Lime Bay, según el Ministerio de Defensa germano, que también indicó que el tránsito de los dos barcos alemanes hacia Yibuti durará entre cinco y siete días.

Durante el viaje hacia Yibuti, el Fulda y el Mosel participarán en la misión Aspides de la Unión Europea (UE) y contribuirán a la elaboración del panorama de situación marítima en el mar Rojo.

Una vez atracados en el puerto de Yibuti, las unidades alemanas recibirán apoyo logístico y de reabastecimiento, además de continuar allí los preparativos operativos para una misión de una coalición internacional encaminada a garantizar la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

El Fulda y el Mosel han sido equipados adicionalmente con sistemas autónomos, buzos especializados en desactivación de minas y equipos de protección de buques, explicó Pistorius.

En total, alrededor de 140 militares se encuentran a bordo de estas unidades navales, según Defensa.

El Gobierno alemán envió ya en mayo los dos barcos al Mediterráneo, en vistas de una eventual misión militar en el estrecho de Ormuz.

Pistorius recalcó que, para una operación en el estrecho de Ormuz, Alemania necesita «un marco jurídico internacional claro, que puede adoptar diferentes formas», en forma de una resolución de la ONU o de una ampliación de la misión naval Aspides en el mar Rojo.

En todo caso, recordó, Alemania requiere para ello un mandato del Parlamento germano. El Gobierno prevé someter una propuesta de mandato a la Cámara Baja antes del receso parlamentario de verano, que comenzará después de la última sesión el 10 de julio.

Pistorius también subrayó que «necesitamos un entorno permisivo, lo que significa, en particular, el consentimiento de Irán y Omán para llevar a cabo las correspondientes actividades de lucha contra minas».

El ministro afirmó que mucho dependerá ahora de cómo evolucionen las negociaciones entre Irán y Estados Unidos durante los próximos 60 días.

«En cualquier caso, es positivo el avance logrado hasta ahora con el acuerdo para poner fin de inmediato a las hostilidades. Nosotros estamos preparados cuando llegue el momento», concluyó. EFE

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