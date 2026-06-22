Dos buques surcoreanos cruzan Ormuz en medio de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

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Seúl, 22 jun (EFE).- Corea del Sur anunció este lunes que dos buques operados por navieras surcoreanas atravesaron el estrecho de Ormuz en medio de las negociaciones entre EE.UU. e Irán para garantizar la apertura de la vía clave para el comercio de crudo global.

«Dos buques operados por compañías navieras surcoreanas, que se encontraban en espera dentro del estrecho de Ormuz, lo han atravesado y actualmente navegan con normalidad», dijo el Ministerio de los Océanos en un comunicado.

El ministerio no especificó el momento exacto del cruce, aunque advirtió que los buques «aún no han atravesado completamente la zona de peligro», sin especificar más detalles sobre el tránsito, compañías navieras o nombres de las embarcaciones citando preocupaciones de seguridad.

La cartera de Océanos aclaró que no hay tripulantes surcoreanos a bordo de estos buques y que el destino de los buques no es Corea del Sur.

Se trata del primer cruce de barcos surcoreanos desde la firma del memorando de entendimiento (MOU) entre EE.UU. e Irán el 15 de junio para dar fin a la guerra iniciada por Israel y Washington el pasado 28 de febrero.

Dos embarcaciones surcoreanas, un buque de gas natural licuado y un petrolero, ya habían cruzado el estrecho antes de la firma del MOU.

El ministerio de Océanos confirmó que todavía quedan 22 buques operados por navieras surcoreanas dentro del estrecho de Ormuz, así como 135 tripulantes del país asiático, 102 de los cuales se encuentran en buques surcoreanos y el resto en foráneos.

El anuncio surcoreano también se produce mientras Teherán y Washington acordaron este lunes una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final del conflicto en un plazo de 60 días, que incluye el establecimiento de una línea de comunicación bilateral con el objetivo de «garantizar el paso seguro de los buques mercantes por el estrecho de Ormuz». EFE

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