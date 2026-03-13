Dos cazas alemanes de la OTAN despegan ante la presencia de drones cerca de Rumanía

Bucarest, 13 mar (EFE).- Dos cazas alemanes del despliegue de la OTAN en Rumanía han despegado ante la presencia de drones aproximándose al espacio aéreo rumano cerca de la frontera con Ucrania, en el segundo incidente de este tipo este viernes.

Los aparatos, dos Eurofighter Typhoon, despegaron de la base Mihail Kogalniceanu, en la costa del mar Negro a unos 250 kilómetros de la linde con Ucrania, al tiempo que se envió un mensaje de alerta a la población en la zona del delta del Danubio.EFE

