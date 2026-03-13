The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Dos cazas alemanes de la OTAN despegan ante la presencia de drones cerca de Rumanía

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bucarest, 13 mar (EFE).- Dos cazas alemanes del despliegue de la OTAN en Rumanía han despegado ante la presencia de drones aproximándose al espacio aéreo rumano cerca de la frontera con Ucrania, en el segundo incidente de este tipo este viernes.

Los aparatos, dos Eurofighter Typhoon, despegaron de la base Mihail Kogalniceanu, en la costa del mar Negro a unos 250 kilómetros de la linde con Ucrania, al tiempo que se envió un mensaje de alerta a la población en la zona del delta del Danubio.EFE

asp-as/lab

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR