Dos chefs ecuatorianos llevan la cultura gastronómica andina a una feria en Países Bajos

Quito, 5 sep (EFE).- Los chefs ecuatorianos David Reyes y Emilio Dalmau llevan la gastronomía ecuatoriana a la ciudad de La Haya (Países Bajos), en el marco de la celebración de la Ecuador Week 2025, inaugurada con un menú diseñado por los dos cocineros ecuatorianos.

Entre los platos elaborados este jueves destacaron el ceviche jipijapa de camarón, mini sándwiches de pernil con ají de tomate de árbol, encocado esmeraldeño de pescado, seco de chivo, uchumanka (sopa de ají de origen amazónico) de hongos silvestres, yuca y macambo, entre otros.

Las actividades de la festividad gastronómica se celebrarán entre el 1 y 8 de septiembre y fueron organizadas por la Embajada de Ecuador en Países Bajos, en colaboración con la Oficina Comercial del Ecuador.

El sábado, además, se llevará a cabo otra exhibición abierta al público donde, junto a otras embajadas de diferentes países, Ecuador promocionará el país como destino turístico.

Según datos de ONU Turismo publicados en julio, el país andino registró un crecimiento del 17 % en llegadas internacionales en comparación con el año 2024, cuando la escalada de violencia e inseguridad sin precedentes limitó la llegada de visitantes extranjeros.

Desde entonces, el sector turístico y las administraciones públicas tratan de recuperar las cifras de viajeros previas a la declaración del «conflicto armado interno» de Daniel Noboa emitido en enero de 2024.

El turismo ocupa el cuarto puesto en generación de ingresos por exportaciones no petroleras ni mineras, con 456 millones de dólares. EFE

