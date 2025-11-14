Dos chefs españoles llevan su arte culinario a Kazajistán

Astaná, 14 nov (EFE).- Dos chefs españoles agasajaron este viernes a los kazajos con los mejores platos mediterráneos en el marco del proyecto ‘Astana Global Gastro’, que dedicó la edición de hoy a la gastronomía de España.

Paolo Romano, chef de cocina en el restaurante ABaC de Barcelona, que cuenta con tres estrellas Michelin, trajo al mayor país de Asia Central «muchísimos platos» de su casa.

Y uno de los más representativos es atún escabechado con curry, al que se le ha dado un «toque kazajo».

Romano, de 33 años, explicó que utilizar una gran variedad de ingredientes y probar los platos de restaurantes locales se decidió utilizar la leche fermentada para conferir al plato un sabor único y un toque tradicional kazajo.

Su compañero, Cheng Yonghao, también trabaja en ABaC, cuyo chef titular, Jordi Cruz, es una de las figuras gastronómicas más populares de la televisión al ser jurado del programa MasterChef.

«Hoy uno de ellos (los platos que presentamos) representa un poco a España y la fusión de culturas», dijo a EFE y agregó que se trata de calamares a la romana.

El cocinero, enamorado de alta cocina, explica que en Astaná se presenta la versión diferente del plato.

«Tendremos un tartar de calamar, cortado finamente y aliñado con aceite de oliva y sal Maldon, y después pondremos una reducción de cefalópodos como salsa», relató.

En cuanto a la degustación de los manjares locales, confesó haber probado beshbarmak, que se elabora con carne de caballo.

«Me ha encantado», dijo al destacar «el sabor potente de un embutido diferente» que antes no estaba acostumbrado a probar.

Mientras Romero aseguró estar encantado con Astaná, pese al frío y la nieve. Además, confesó que la «atmósfera particular» del lugar le ha dado ideas para sus futuras creaciones en España.EFE

