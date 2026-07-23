Dos ciudadanos ghaneses piden a la CPI que investigue la violencia xenófoba en Sudáfrica

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Accra, 23 jul (EFE).- Dos ciudadanos ghaneses han presentado una petición ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue la ola de ataques xenófobos contra migrantes africanos en Sudáfrica, al considerar que estos hechos constituyen «crímenes contra la humanidad».

La petición, a la que EFE tuvo acceso este jueves, está fechada el pasado 15 de julio y fue presentada por Palgrave Boakye-Danquah, un analista y exportavoz del Gobierno ghanés, y Emmanuel Kotin, un experto en seguridad y antiterrorismo.

La petición hace referencia a «un patrón de ataques generalizados y sistemáticos dirigidos contra civiles, particularmente contra ciudadanos extranjeros y migrantes africanos, en el contexto de la violencia xenófoba recurrente en Sudáfrica entre 2015 y 2026».

El documento indica que estos hechos podrían constituir «crímenes contra la humanidad», en concreto, «asesinato», «otros actos inhumanos que causen intencionadamente grandes sufrimientos» y «deportación o traslado forzoso de la población».

«A pesar de las condenas públicas, alegamos que los órganos del Estado no han adoptado medidas adecuadas y oportunas para evitar que estos hechos se repitan, proteger a las víctimas y hacer que los perpetradores y sus superiores rindan cuentas», señalaron los demandantes.

«También alegamos la existencia de responsabilidad de mando (…), dado que altos cargos del Estado, incluido su excelencia el presidente, Cyril Ramaphosa (…), no han ejercido un control adecuado sobre las fuerzas de seguridad del Estado ni han impedido o castigado estos crímenes», añadieron.

Esta petición ante la CPI se suma a la solicitud que hizo el pasado 7 de mayo el Gobierno ghanés a la Unión Africana (UA), para que aborde esta crisis y envíe una misión de investigación a Sudáfrica.

Las tensiones en Sudáfrica han aumentado durante los últimos meses por una ola de ataques xenófobos y protestas contra los inmigrantes africanos irregulares, aunque la violencia ha sido a menudo indiscriminada.

Los grupos convocantes culpan a estos migrantes de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos y las altas tasas de delincuencia, y han llegado a impedir que accedan a atención médica y educación en instalaciones públicas.

La crisis ha llevado a países como Nigeria, Zimbabue, Malaui, Ghana, Mozambique, Uganda y Kenia a repatriar a decenas de miles de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica.

El Gobierno sudafricano ha condenado la violencia, pero ha defendido su derecho a controlar la inmigración irregular.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en Sudáfrica y han desembocado en oleadas violentas en varias ocasiones, especialmente en los barrios más vulnerables.

El peor estallido que se recuerda tuvo lugar en 2008, cuando más de 60 personas perdieron la vida, mientras las protestas de este tipo más graves de los últimos tiempos fueron a finales de 2019, con al menos 18 extranjeros muertos. EFE

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