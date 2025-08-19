The Swiss voice in the world since 1935

Dos ciudadanos rusos reciben penas de 13 y 18 años de prisión por alta traición

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Moscú, 19 ago (EFE).- Dos residentes de las regiones rusas de Rostov y Tula fueron condenados a 13,5 y 18 años de prisión, respectivamente, por alta traición por colaborar con la inteligencia ucraniana, así lo confirmaron este martes las fuerzas de seguridad rusas.

«Se estableció que, en abril de 2024, un ingeniero eléctrico de 54 años de una de las empresas industriales de Rostov proporcionó información a Ucrania sobre el despliegue de equipo militar ruso, algo que podría utilizarse contra las Fuerzas Armadas de Rusia», señala el informe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) regional, citado por la agencia TASS.

Por lo cual, se le condenó a 13 años y 6 meses de cárcel por alta traición.

Las autoridades judiciales de Tula también comunicaron la sentencia de un residente de la ciudad de Uzlovaya, un hombre de 45 años que proporcionó a la parte ucraniana las coordenadas de la ubicación de sistemas de misiles y defensas antiaéreas, así como de una instalación energética, información útil para los ataques ucranianos con drones.

«A través de Telegram, (el acusado) transmitió a un representante de la organización extranjera Atesh (movimiento militar de resistencia en los territorios ucranianos anexionados por Rusia) las coordenadas de una instalación del complejo energético y de combustible, así como la ubicación del sistema de defensa antiaérea ruso Pantsir», señalaron desde el Tribunal Regional de Tula.

Por lo tanto, se le impuso una condena de 18 años de prisión por alta traición.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, las autoridades ucranianas reclutan a ciudadanos rusos para que realicen labores de sabotaje, a menudo a cambio de una remuneración económica.EFE

mos/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
13 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR