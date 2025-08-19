Dos ciudadanos rusos reciben penas de 13 y 18 años de prisión por alta traición

Moscú, 19 ago (EFE).- Dos residentes de las regiones rusas de Rostov y Tula fueron condenados a 13,5 y 18 años de prisión, respectivamente, por alta traición por colaborar con la inteligencia ucraniana, así lo confirmaron este martes las fuerzas de seguridad rusas.

«Se estableció que, en abril de 2024, un ingeniero eléctrico de 54 años de una de las empresas industriales de Rostov proporcionó información a Ucrania sobre el despliegue de equipo militar ruso, algo que podría utilizarse contra las Fuerzas Armadas de Rusia», señala el informe del Servicio Federal de Seguridad (FSB) regional, citado por la agencia TASS.

Por lo cual, se le condenó a 13 años y 6 meses de cárcel por alta traición.

Las autoridades judiciales de Tula también comunicaron la sentencia de un residente de la ciudad de Uzlovaya, un hombre de 45 años que proporcionó a la parte ucraniana las coordenadas de la ubicación de sistemas de misiles y defensas antiaéreas, así como de una instalación energética, información útil para los ataques ucranianos con drones.

«A través de Telegram, (el acusado) transmitió a un representante de la organización extranjera Atesh (movimiento militar de resistencia en los territorios ucranianos anexionados por Rusia) las coordenadas de una instalación del complejo energético y de combustible, así como la ubicación del sistema de defensa antiaérea ruso Pantsir», señalaron desde el Tribunal Regional de Tula.

Por lo tanto, se le impuso una condena de 18 años de prisión por alta traición.

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, las autoridades ucranianas reclutan a ciudadanos rusos para que realicen labores de sabotaje, a menudo a cambio de una remuneración económica.EFE

