Dos civiles libaneses heridos y un militar israelí en estado grave tras ataques en Líbano

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Redacción internacional, 3 jul (EFE).- Israel y medios libaneses informaron en la madrugada de este viernes de varios ataques en la frontera común que dejaron dos civiles libaneses heridos y un militar israelí en estado grave, pese al alto el fuego firmado el pasado 26 de junio entre el Estado judío y el grupo chií Hizbulá.

La Agencia Nacional de Noticias (NNA) de Líbano informó de que un dron israelí impactó contra un vehículo en la ciudad de Siddiqin, en el distrito de Tiro, al sur de Líbano, durante la noche. A este ataque inicial le siguió un segundo bombardeo en la misma zona que dejó dos heridos.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa israelíes (IDF) aseguraron este viernes que uno de sus soldados resultó gravemente herido tras un enfrentamiento cuerpo a cuerpo en el sur de Líbano la víspera, sin identificar al grupo armado implicado.

«El soldado fue evacuado para recibir tratamiento médico en un hospital y se notificó a su familia», dijo el Ejército en un comunicado publicado en Telegram.

Israel y Líbano firmaron el pasado viernes un acuerdo marco que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una «paz y seguridad duraderas», según el texto publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., después de que las hostilidades entre ambos se intensificaran en el contexto de la actual guerra en Oriente Medio.

Al menos 4.297 personas han muerto y otras 12.196 han resultado heridas desde el inicio de la ofensiva israelí en el Líbano, el pasado 2 de marzo, según los últimos datos del Ministerio de Salud libanés, actualizados el jueves.

La guerra entre Israel y el grupo chií libanés Hizbulá, además, ha causado el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano, pero la ministra de Asuntos Sociales del país, Hanin al Sayed, anunció el lunes que las estimaciones oficiales apuntan que unas 400.000 personas -el 40 % de los desplazados- han regresado a sus lugares de origen. EFE

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