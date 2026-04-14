Dos congresistas de EEUU dimiten y otros dos enfrentan una posible e inusual expulsión de la Cámara

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Dos legisladores estadounidenses renunciaron el lunes y otros dos se enfrentan a una posible expulsión por una serie de escándalos que han sacudido a ambos partidos en la Cámara de Representantes.

El demócrata Eric Swalwell, de California, que ya había retirado su candidatura a gobernador, anunció el lunes su dimisión del Congreso a través de X. Varias mujeres lo acusaron de agresión sexual o conducta inapropiada, acusaciones que él niega.

El congresista republicano de Texas Tony Gonzales también anunció luego, en esa red, su intención de retirarse del cargo, en medio de una creciente presión tras reconocer una aventura con una excolaboradora que posteriormente acabó con su vida.

Entretanto, la Cámara de Representante atiende sendas controversias que involucran a dos legisladores de Florida a los que podrían imponer medidas disciplinarias.

Se trata de la demócrata Sheila Cherfilus-McCormick que se enfrenta a una audiencia de sanción luego de que un subcomité de la Comisión de Ética concluyera que cometió 25 violaciones relacionadas con la financiación de campañas y conductas afines.

Cherfilus-McCormick, que ha negado las acusaciones, deberá enfrentar un juicio penal federal el próximo año.

Y el otro congresista en la cuerda floja es el republicano Cory Mills, investigado por acusaciones que van desde conducta sexual inapropiada y violencia doméstica hasta infracciones relacionadas con la financiación de campañas electorales y la aceptación de obsequios, todas las cuales él rechaza.

Una expulsión de la Cámara requiere una mayoría de dos tercios, un umbral tan alto que el Congreso ha aplicado esta sanción en sólo seis oportunidades en sus 237 años de historia.

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