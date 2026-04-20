Dos contratistas abatidos por soldados israelíes en Gaza, denuncia la agencia Unicef

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Dos conductores civiles que transportaban agua para la agencia de Naciones Unidas Unicef fueron abatidos a tiros por soldados israelíes en el norte de Gaza, dijo ese organismo humanitario el sábado.

«Unicef está indignada por el asesinado de dos conductores de camiones contratados por Unicef para proveer agua potable a familias en la Franja de Gaza», indicó en un comunicado la agencia de la ONU para la infancia.

Contactado por la AFP, el ejército de Israel dijo que sus soldados vieron a «dos terroristas armados en el área de la Línea Amarilla», el límite entre la zona que controla y la que está bajo dominio del movimiento islamista Hamás.

Indicó que el hecho está «bajo investigación».

Unicef dijo que el incidente tuvo lugar en el punto de aprovisionamiento de agua de Mansoura en el norte de Gaza, que es «el único punto operativo de llenado de camiones de la línea de suministro de agua de Mekorot, que sirve a la ciudad de Gaza».

Otras dos personas resultaron heridas.

La agencia indicó que los disparos ocurrieron durante una operación de rutina.

Luego de los disparos, todas las actividades en el punto fueron suspendidas. Unicef urgió a las autoridades israelíes para que «investiguen de inmediato» y aseguren que los responsables rindan cuentas.

El sábado, el ministerio de salud de Gaza, que opera bajo la autoridad de Hamás, reportó un total de 72.549 muertos desde el inicio de la guerra el 7 de octubre de 2023, después del ataque de Hamás a Israel.

La cifra incluye 773 palestinos muertos desde el inicio del cese al fuego el 10 de octubre.

El ejército israelí dice que cinco soldados murieron en Gaza durante el mismo periodo.

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