Dos de cada tres obreros en Miami son migrantes, la mayor proporción en Estados Unidos

2 minutos

Miami, 2 dic (EFE).- El área metropolitana de Miami abarca la mayor proporción de trabajadores migrantes en el sector de la construcción, con un 66 %, según un estudio que cifró este martes el número de empleados en más de 165.000, en medio de una intensificación de las leyes de Inmigración en Estados Unidos.

El sector de la construcción es uno de los más expuestos a la nueva política antimigratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, dado que más de la mitad de los trabajadores en grandes urbes son extranjeros, según un informe de la organización ‘Construction Coverage’.

La cifra de migrantes en la construcción se sitúa en 165.195 personas en Miami, lo que representa a dos de cada tres trabajadores.

La media nacional, no obstante, es del 26 %, con casi 2,9 millones de migrantes empleados. Esta proporción ha aumentado de forma anual entre 2013 y 2023, último año del que el informe dispone de datos.

Los Ángeles (53,7 %), Washington D. C. (51,7 %) y Houston (51,4 %) son el resto de áreas metropolitanas con el mayor número de migrantes en la construcción, por detrás de Miami.

A nivel estatal, California (41,5 %), Texas (40,2 %), Nueva Jersey (38,7 %) y Florida (37,9 %) son los estados con mayor representación migrante en el sector.

Montana, Maine y Vermont, arrojan que menos del 3,5 % de los empleados de la industria de la construcción son extranjero, lo que según el informe «refleja patrones de asentamiento migratorio de larga data, así como variaciones en la oferta laboral local y la demanda del sector».

Por profesiones, los instaladores de paneles de yeso, techadores y pintores tienen la mayor probabilidad de ser extranjeros, puesto que los inmigrantes representan más de la mitad de los trabajadores del país en esos oficios.

El sector de la construcción ha sido señalado por expertos como uno de los más vulnerables a las redadas migratorias de la Administración Trump, que han crecido en número desde la llegada del magnate neoyorquino a la Casa Blanca.

El miedo a ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) ha provocado que los trabajadores migrantes se ausenten o abandonen obras, retrasando proyectos ya en marcha.EFE

