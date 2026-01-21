Dos detenidos en Alemania por transportes de material a milicias prorrusas en el Donbás

3 minutos

Berlín, 21 ene (EFE).- Dos personas han sido detenidas en el este de Alemania bajo la sospecha de haber facilitado a partir de 2016 el transporte de diversos bienes, entre ellos material militar como drones, a las milicias prorrusas de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, entretanto anexionadas por Rusia.

Según informó este miércoles la Fiscalía General del Estado alemana (GBA), a los dos hombres -un alemán y un ruso- se les imputa un delito de apoyo a organizaciones terroristas extranjeras, puesto que las repúblicas separatistas en el Donbás ucraniano están clasificadas de esta forma en el país centroeuropeo.

Los individuos fueron detenidos en los distritos de Dahme-Spreewald y de Märkisch-Oderland en el estado federado oriental de Brandeburgo, donde la policía además registró varios inmuebles.

Según la fiscalía, los dos desempeñaban cargos en una asociación que organizaba el transporte de diversos bienes, como productos médicos, pero también material militar como drones, para ser utilizados por las milicias de las autoproclamadas repúblicas populares.

Uno de ellos presuntamente dirigió flujos monetarios de más de 14.000 euros desde la asociación hacia las estructuras políticas de las repúblicas, surgidas después de que las milicias prorrusas se hicieran en 2014 con el control de parte de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, además de financiar el transporte de material desde Alemania.

El otro supuestamente viajó varias veces al Donbás para recibir encargos de las autoridades prorrusas y participó en la distribución de bienes in situ.

Los dos comparecerán el jueves ante el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, que decidirá sobre su posible ingreso en prisión preventiva.

La fiscalía agregó que en el curso de las investigaciones contra la asociación en cuestión ya se realizaron registros en mayo del año pasado, lo que apunta a que se trata de la organización conocida como ‘Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe’ (Puente de Paz – Ayuda a las Víctimas de la Guerra).

Según informó entonces la televisión pública alemana, la GBA ya había emitido órdenes de detención contra dos miembros de la asociación, entre ellos la presidenta, que sin embargo no se pudieron implementar por haber huido estos a Rusia.

Oficialmente la organización recoge donativos y organiza transportes de ayuda humanitaria a la población en el Donbás.

En un comunicado emitido el año pasado tras los registros, la asociación negó haber adquirido nunca material militar con el dinero de los donativos y afirmó que éste pertenecía a una organización rusa con la que se había fletado un camión en común. EFE

cph/cae/alf