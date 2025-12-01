Dos detenidos en España en una operación de Europol contra red criminal basada en Suecia

2 minutos

Bruselas, 1 dic (EFE).- La Policía detuvo a dos personas en España los pasados días 28 y 29 dentro de una operación coordinada por Europol contra una red criminal violenta que operaba principalmente desde Estocolmo y centrada en operaciones de juego ilegal y lavado de dinero.

Europol anunció este lunes las detenciones en España y otras tres que tuvieron lugar en Suecia, dentro del operativo contra la red que también está vinculada al tráfico de drogas en Suecia y en toda la región del norte de Europa, reforzando su presencia en los mercados criminales locales y regionales.

Cerca de 150 agentes de Policía participaron en la acción, registrando seis locales en la capital sueca y dos en la comunidad española de Murcia, dando lugar a las cinco citadas detenciones, según informó Europol en un comunicado.

Se incautaron objetos de valor por un importe de varios cientos de miles de euros, incluidos relojes de lujo y dinero en efectivo. Durante el registro de una propiedad en Suecia, que se cree que fue utilizada como un club de juego ilegal, las autoridades también incautaron drogas preparadas para la reventa y encontraron indicios de posible trata de personas.

Los sospechosos forman el núcleo de una red criminal local conocida por su uso de violencia e intimidación, lo que permite al grupo asegurar ingresos, hacer cumplir deudas y controlar secciones del mercado de juego ilegal en el área de Estocolmo.

El operativo, en el que participó la Policía española y la Autoridad Policial Sueca (Polisen) formó parte de una estrategia más amplia y de múltiples agencias para desmantelar sistemáticamente redes que dañan a las comunidades locales mientras dependen de conexiones criminales internacionales. EFE

