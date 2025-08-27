Dos detenidos en Francia acusados de talar un árbol que honraba a víctima de antisemitismo

París, 27 ago (EFE).- Dos hermanos han sido arrestados en Francia acusados de haber talado a mediados de agostos un olivo plantado en memoria de Ilan Halimi, un joven judío convertido en símbolo de la lucha antisemita tras ser secuestrado y torturado hasta la muerte en 2006, informaron este miércoles los medios franceses.

Los hermanos, que son gemelos y -según ‘Paris Match- de nacionalidad tunecina y sin domicilio fijo, serán previsiblemente juzgados en un tribunal al norte de París con comparecencia inmediata este mismo miércoles, por destrucción de un bien y violación de un monumento dedicado a la memoria de los muertos en razón de la raza, etnia, nación o religión.

El árbol había sido plantado en 2011 en Epinay-sur-Seine, en la periferia norte de París, y el acto de talarlo, que se produjo en la noche entre el 13 y el 14 de agosto, fue denunciado por el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF) como una muestra del aumento del antisemitismo en Francia.

La muerte de Halimi en 2006 fue un suceso que conmocionó a Francia y se convirtió en un símbolo de los crímenes de antisemitismo.

El joven judío de 23 años fue encontrado agonizante y con quemaduras en el 80 por ciento de su cuerpo junto a unas vías ferroviarias en la región de París, tres semanas después de haber sido secuestrado por la llamada «banda de los bárbaros».

Los perpetradores, que lo habían marcado como objetivo por pertenecer a la confesión judía, eran un grupo de una veintena de personas que reclamaban un rescate por su liberación.

El ataque contra el olivo en memoria de Halimi se ha producido en un clima sociopolítico enrarecido por el conflicto entre Israel y Francia.

El presidente de este país, Emmanuel Macron, ha sido muy crítico con el primer ministro del Estado hebreo, Benjamin Netanyahu, por su ofensiva en Gaza.

Macron además anunció que reconocerá a Palestina como Estado el próximo septiembre, lo que provocó que Netanyahu acusase al jefe de Estado francés de azuzar el antisemitismo. EFE

