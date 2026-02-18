Dos detenidos por daño ambiental en parque nacional venezolano durante fiesta de carnaval

Caracas, 18 feb (EFE).- El Instituto Nacional de Parques (Inparques) de Venezuela informó este miércoles que dos personas fueron detenidas por presuntos daños ambientales que se registraron durante una celebración de Carnaval en un parque nacional ubicado en el estado costero de Falcón (noroeste).

A través de una publicación en Instagram, la institución indicó que tras recibir denuncias por delitos ambientales cometidos en el área Los Juanes del parque nacional Morrocoy, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) junto a organismos policiales «actuaron de manera inmediata ante la flagrante infracción de la normativa ambiental vigente».

Durante el festivo de Carnaval, diversos usuarios en redes sociales publicaron videos del área de Los Juanes, una reserva natural con diversidad marina, en los que se ven decenas de personas con yates alrededor, lanzando espuma al agua en modo de celebración.

El martes, Valentina Quintero, reconocida periodista de la fuente turística en Venezuela, hizo un llamado a Inparques, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Ecosocialismo (Ambiente), para aplicar la legislación ambiental sobre este hecho.

Quintero indicó que todo parque nacional tiene un estudio de capacidad de carga que determina cuántos visitantes a la vez puede recibir un área determinada sin que esto signifique el deterioro del medio ambiente, por lo general ecosistemas frágiles, «porque son eso precisamente los parques nacionales».

Ante esto, Inparques determinó que se violaron diferentes decretos como el Reglamento de Uso del Parque Nacional Morrocoy, el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, así como la Ley Orgánica del Ambiente.

La institución recordó que el Parque Nacional Morrocoy es un «ecosistema frágil y un tesoro de biodiversidad» que le pertenece a todos los venezolanos.

«Visitarlo es un privilegio que conlleva la responsabilidad de protegerlo, el irrespeto a sus normas no es opcional, es un delito penado por nuestra legislación», agregó, sin indicar si investigarán a otras personas presentes en el área. EFE

sc/bam/gpv