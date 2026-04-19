Dos detenidos vinculados con grupo criminal Los Chapitos en el norte de México

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(Actualiza con datos de los detenidos)

Ciudad de México, 19 abr (EFE).- El Gabinete de Seguridad de México informó este domingo de la detención de dos hombres vinculados con el grupo criminal Los Chapitos, facción del cartel de Sinaloa, en el estado norteño de Sinaloa, además de una afectación económica estimada en 2,5 millones de pesos (unos 150.000 dólares) a la agrupación.

El arresto ocurrió en el municipio de Mazatlán, derivado de trabajos de inteligencia e investigación, que culminaron en dos cateos donde los sujetos fueron aprehendidos, apuntaron las autoridades, en un comunicado.

Los detenidos fueron identificados como Efraín Díaz Martínez y Jesús Miguel Aispuro Figueroa, ubicados en el tercer y cuarto nivel de la estructura criminal, respectivamente.

Según fuentes federales, las acciones derivan de la detención el pasado 30 de marzo de Saúl Iribe Escobosa, alias Tío Miguel, quien fungía como jefe de una célula de narcomenudeo en Mazatlán y, tras cuya captura, Efraín Díaz fue identificado como su sucesor dentro de la organización.

En el operativo, se aseguró además un fusil Barrett, entre diversas armas de fuego, así como droga, granadas, equipo táctico y una camioneta blindada.

«Con estos aseguramientos, se estima una afectación económica a la estructura financiera de la organización delictiva por un monto aproximado de 2.502.062 pesos (unos 150.000 dólares)», indicaron.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar).

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras las autoridades reiteraron que el operativo se realizó conforme a la ley y en coordinación para debilitar a los grupos delictivos en la región.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). EFE

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