Dos drones se estrellan en la costa norte de Turquía sin causar daños

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Estambul, 24 jun (EFE).- Dos drones de procedencia desconocida se han estrellado este miércoles en la costa norte de Turquía, desatando cierto susto en la población, aunque sin causar víctimas ni daños materiales, informa la prensa turca.

El primer incidente se registró esta madrugada en el municipio de Alaçam, en la provincia de Samsun, en una zona agrícola a unos siete kilómetros de la costa del mar Negro, indica el diario turco Hürriyet.

Los vecinos hallaron un motor con una hélice que podría pertenecer a un dron de ataque kamikaze ucraniano, según la opinión de los agentes de policía locales citados por el mencionado rotativo, si bien no se ha establecido aún con certeza el origen del aparato.

La policía recuperó también de la copa de un árbol parte del fuselaje con las alas, que parecen tener una envergadura de unos dos o tres metros.

Horas más tarde, otro dron se precipitó en el jardín de un agricultor en el municipio de Cide, en la provincia de Kastamonu, a unos 200 kilómetros al oeste del lugar del primer incidente, también en las inmediaciones de la costa del mar Negro.

El aparato se estrelló a apenas una decena de metros de la casa del agricultor, según este relató a la prensa, y empezó a arder, sin causar mayores destrozos.

Los vecinos estimaron el peso de la aeronave accidentada, cuyo origen se sigue investigando, en unos 200 kilos, señala Hürriyet.

En los últimos meses, tanto Ucrania como Rusia han usado drones aéreos y marinos para atacar buques en tránsito por el mar Negro, suscitando airadas protestas de Turquía, que insiste en que pese a la guerra se debe garantizar la seguridad de la navegación civil.

Ucrania ataca principalmente petroleros que se dirigen al puerto ruso de Novorosiisk para cargar crudo, mientras que a Rusia se le atribuyen ataques a cargueros que recalan en los puertos ucranianos cerca de Odesa. EFE

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