Dos ejecuciones nuevas elevan a nuevo récord los ajusticiados en 2025 en Arabia Saudí

2 minutos

El Cairo, 2 oct (EFE).- Dos ciudadanos saudíes fueron ejecutados este miércoles en el centro de Arabia Saudí tras haber sido condenados a muerte por terrorismo, lo que eleva a un nuevo récord el número de los ajusticiados en el reino árabe, que una ONG saudí cifra ya en cerca de 290 personas en 2025.

Según un comunicado del Ministerio del Interior saudí, las nuevas ejecuciones se llevaron a cabo en la región de Al Qassim, en el centro-norte del país del Golfo, después de que un Tribunal Especial encontrara a los dos ciudadanos saudíes culpables de terrorismo.

La nota, que no especifica fechas, asegura que ambos «habían contribuido a la fundación de una organización terrorista, así como a la fabricación de cargas explosivas y de munición con el fin de asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad y perturbar la estabilidad y la seguridad de la sociedad» saudí.

Varias organizaciones proderechos humanos internacionales y regionales han advertido del aumento del número de las ejecuciones en Arabia Saudí, que el año pasado cifraron en 345 por diversos motivos, incluidos terrorismo, narcotráfico y asesinato, la cifra más alta registrada en el país, según las ONG.

Hasta el 5 de agosto pasado, las autoridades saudíes habían ejecutado al menos a 241 personas en 2025, con 22 ejecuciones solo en una semana, según la organización internacional de derechos humanos Reprieve, que alertó de que el número de ejecuciones en este año superaría todos los récords anteriores si estas continúan al mismo ritmo.

Por su parte, la Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) elevó en septiembre pasado el número de esos ajusticiamientos a 283, advirtiendo de que se trata de una «cifra récord y sin precedentes». EFE

