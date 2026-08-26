Dos estados de EE.UU. piden el bloqueo de la demanda antimonipolio contra Paramount

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Los Ángeles (EE.UU.), 26 ago (EFE).- Los fiscales generales de los estados estadounidense de Iowa y Montana presentaron una moción ante el Tribunal Supremo para bloquear la demanda antimonopolio presentada por otros 12 estados del país contra Paramount, al considerar que se trata de una acción politizada.

La proposición solicita una demanda adjunta con la que pueda detenerse la «acción coercitiva politizada que busca bloquear la fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery (WBD, en inglés)», reza el documento, al que tuvo acceso este miércoles Variety.

Los fiscales generales de Iowa y Montana, ambos estados de tendencia republicana, argumentaron que los perjuicios de la demanda antimonopolio liderada por Nueva York y California, bastiones demócratas, afectarán directamente a sus economías locales.

El Supremo deberá dirimir esta disputa, aunque todavía está por ver si aceptará a trámite la moción presentada por los dos estados republicanos en un litigio del que no forman parte.

La demanda de los 12 estados de tendencia demócrata se opone a la fusión de Paramount y WBD, alegando que la operación daría a la compañía resultante cerca del 27 % del mercado de distribución cinematográfica y más del 30 % en el segmento de grandes estrenos taquilleros, además de reforzar la concentración en el negocio de canales básicos de televisión por cable, de acuerdo con la querella.

A la querella de los 12 estados se suma la del sindicato de guionistas de Hollywood, que también solicitó ante un tribunal federal de California una medida cautelar preliminar para mantener bloqueado el acuerdo.

Esta moción se produce en plenas tensiones entre la Fiscalía de California y los ejecutivos de Paramount tras suspender una reunión prevista para el pasado lunes que tenía como objetivo resolver la demanda sin tener que llegar a los tribunales.

El fiscal general de California, Rob Bonta, canceló de manera abrupta estas conversaciones, tras acusar al conglomerado de medios de haber filtrado a la prensa detalles de una conversación que ambos mantuvieron el pasado viernes.

Sin una fecha concreta para reanudar este encuentro, ambas partes han mostrado su voluntad de sentarse a negociar. EFE

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