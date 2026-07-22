Dos ex grandes ligas en la nómina de Panamá para torneo de béisbol de Santo Domingo 2026

Compartir

2 minutos

Ciudad de Panamá, 22 jul (EFE).- Panamá presentó este miércoles la nómina definitiva de 24 peloteros con la que disputará el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, que se celebrará del 31 de julio al 7 de agosto, que incluye a dos ex grandes ligas.

La selección dirigida por Alberto Macré tendrá como principales referentes a los lanzadores Darío Agrazal y Davis Romero, ambos con experiencia en el béisbol estadounidense.

El cuerpo de serpentineros lo completan Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Kevin Rodríguez y Enrique Saldaña.

Como receptores fueron convocados Erasmo Caballero y Mario Sanjur.

El cuadro interior estará integrado por Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez, mientras que los jardineros serán Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.

Panamá quedó encuadrada en el grupo B del torneo junto a México, Nicaragua y Colombia.

Su debut será el 31 de julio frente a la selección mexicana, un día después se medirá a Nicaragua y cerrará la fase de grupos el 2 de agosto contra Colombia.

En el historial del béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, competencia dominada por Cuba con 15 títulos, Panamá ha conquistado tres medallas de plata (1935, 1938 y 2002) y cuatro de bronce (1930, 1959, 1966 y 1982), por lo que buscará volver al podio tras más de dos décadas.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana. Reunirá a más de 6.000 atletas de la región en la capital dominicana y constituirán el primer gran examen del deporte panameño en el camino hacia Los Ángeles 2028. EFE

rao/gf/laa