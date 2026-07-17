Dos exdirigentes internacionales denuncian la colonización y alertan sobre el futuro de los Territorios Palestinos

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Dos representantes de The Elders, un grupo de personalidades internacionales fundado por Nelson Mandela, advirtieron este viernes sobre una posible «desaparición» de los Territorios Palestinos y pidieron que se ponga fin a la «impunidad» de Israel.

Mary Robinson, expresidenta de Irlanda, y Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelanda, realizaron una visita por Israel, los Territorios Palestinos, Jordania y Líbano.

En un comunicado publicado el viernes, sostuvieron que el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, busca «hacer desaparecer a Palestina física, económica, cultural y políticamente».

«Si tuviéramos que resumir el mensaje clave que se desprende de los testimonios de la sociedad civil -tanto en Cisjordania como aquí- sobre lo que esta espera, sería la rendición de cuentas y el fin de la impunidad», explicó Clark durante un intercambio con periodistas el jueves en Jerusalén.

«Me da vergüenza que la Unión Europea no haya adoptado una postura más firme», añadió Robinson, quien instó a Bruselas a suspender el capítulo comercial de su acuerdo de asociación con Israel y a prohibir el comercio con las colonias, ilegales según el derecho internacional.

Ambas afirmaron haber constatado un fuerte deterioro de la situación en la Cisjordania ocupada, tres años después de su última visita.

Robinson, por su parte, subrayó que la violencia de los colonos se volvió «sistémica».

De continuar la colonización, «Palestina desaparecerá ante nuestros ojos», sentenciaron.

Desde el inicio de la guerra en Gaza en 2023, la ONU reporta regularmente un fuerte aumento de la violencia atribuida a los colonos, mientras que varios ministros israelíes abogan por la anexión de toda o parte de Cisjordania.

Según la ONG anticolonización La Paz Ahora, el gobierno de Netanyahu ha aprobado desde su asunción al poder la creación de 102 asentamientos en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, donde viven unos 500.000 colonos israelíes y tres millones de palestinos.

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