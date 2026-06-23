Dos expertas de la ONU analizan en Guatemala la situación de las desapariciones forzadas

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Ginebra, 23 jun (EFE).- Dos expertas del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas inician este martes un viaje a Guatemala que concluirá el 2 de julio, donde estudiarán los avances en las investigaciones de desaparecidos tanto en el conflicto interno (1960-1996) como en las rutas migratorias actuales.

La delegación, compuesta por Aua Baldé y Ana Lorena Delgadillo, viaja por invitación del Gobierno guatemalteco y se reunirá con representantes de instituciones gubernamentales encargadas de la investigación de desaparecidos, representantes de los poderes judicial y legislativo, y víctimas, entre otros.

Realizarán visitas de campo y mantendrán reuniones en Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Suchitepéquez, Petén y Escuintla, y este martes participarán en un acto conmemorativo del Día Nacional contra las Desapariciones Forzadas en la capital.

Las expertas compartirán sus observaciones preliminares en una rueda de prensa el 2 de julio en la capital guatemalteca, y presentarán un informe final con sus conclusiones ante el Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2027. EFE

abc/mgr