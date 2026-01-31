Dos explosiones en Irán causan cinco muertos y autoridades niegan que hayan sido ataques

2 minutos

Teherán, 31 ene (EFE).- Al menos cinco personas murieron este sábado en dos explosiones separadas en el sur de Irán, que las autoridades atribuyeron a una fuga de gas y a otro estallido en un edificio residencial, al rechazar los rumores de ataques a objetivos militares.

Cuatro personas murieron en una explosión de gas en una vivienda de la ciudad sureña de Ahvaz, según informó la agencia Mehr.

El cuerpo de bomberos está limpiando la zona y retirando los escombros para hallar a posibles víctimas atrapadas bajo los escombros.

Mientras tanto, en la ciudad de Bandar Abás, en la costa del golfo Pérsico, un estallido en un edificio residencial de ocho plantas provocó la muerte de al menos una persona y dejó 14 heridos, anunció el director de Gestión de Crisis de la Gobernación de Hormozgán, Mehrdad Hasanzadeh, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

La televisión estatal mostró imágenes del lugar del estallido e indicó que dos pisos del edificio, varios vehículos y comercios resultaron destruidos.

La causa del estallido aún está bajo investigación y las autoridades han llamado a la población a no prestar atención a los rumores.

Más temprano, los medios iraníes desmintieron informaciones difundidas por varios canales de Telegram sobre el supuesto asesinato del comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, el contralmirante Alireza Tangsiri.

Tasnim calificó esos rumores de “completamente falsos” y afirmó que han sido difundidos como parte de “una operación psicológica antiiraní”.

Asimismo, la Armada de la Guardia Revolucionaria negó informaciones sobre ataques con drones contra sus bases en la provincia de Hormozgán, asegurando que ningún edificio afiliado a la fuerza ha sufrido daños.

Estas explosiones se producen en medio de una escalada de tensiones entre Irán y Estados Unidos, que ha desplegado una gran flota militar cerca de las aguas iraníes del golfo Pérsico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con atacar a Irán si no negocia un acuerdo sobre su programa nuclear y si continúa con la represión de los manifestantes. EFE

ash/mb