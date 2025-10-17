Dos fallecidas y 12 heridos al naufragar lancha con migrantes ante la isla griega de Quíos

2 minutos

Atenas, 17 oct (EFE).- Dos mujeres inmigrantes fallecieron y otras 12 personas resultaron heridas -tres de ellas de gravedad- después de que una lancha con 29 ocupantes chocara contra las rocas de una bahía en la isla griega de Quíos, informó este viernes a EFE la Guardia Costera de Grecia.

A última hora del jueves, la Autoridad Portuaria de esta isla del Egeo oriental fue informada de que una lancha con 29 inmigrantes a bordo chocó contra las rocas de la bahía Pantoukios, situada en la costa oriental de Quíos.

Con la ayuda de los Bomberos, las autoridades pudieron rescatar con vida a tres personas que se encontraban atrapadas en la pendiente rocosa y recuperar del mismo lugar los cadáveres de dos mujeres.

Unos minutos después los guardacostas localizaron en tierra, en una zona cercana, a los restantes 24 inmigrantes que se encontraban a bordo de la embarcación, 12 de los cuales fueron trasladados en ambulancias al hospital de la isla.

Tres de ellos se encuentran en estado grave, añadió la portavoz.

Hasta el momento se desconoce la nacionalidad, edad o género de los supervivientes.

Lo más probable es que la embarcación partiera desde las cercanas costas turcas, situadas tan solo un par de kilómetros al este de esta isla griega.

Este es el segundo naufragio con víctimas mortales que se registra en el Egeo oriental en los últimos cuatro días.

El pasado martes un niño y un hombre murieron después de que una lancha con un total de 18 inmigrantes a bordo volcara frente a la isla griega de Rodas cuando huía de una patrulla de la Guardia Costera.

Desde el 1 de enero y hasta el pasado 12 de octubre unos 36.000 inmigrantes irregulares han llegado a Grecia por mar y tierra frente a los más de 60.000 que habían llegado al país a lo largo de todo 2024, según datos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.

La isla que más afectada se ve este año por los flujos es la de Creta, donde en lo que va de año han arribado más de 13.400 inmigrantes, que salen en embarcaciones principalmente desde las costas libias.EFE

