Dos fallecidos y 16 heridos por un accidente de bus en el área metropolitana de Lisboa

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Lisboa, 7 jul (EFE).- Dos personas han fallecido este martes y 16 han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad, tras un accidente de autobús en la localidad de Agualva-Cacém, en el área metropolitana de Lisboa, informó a EFE una fuente de la Protección Civil lusa.

El comandante de la Protección Civil de la región de Grande Lisboa, Paulo Mateus, precisó que todavía están investigando las causas del suceso, ocurrido a las 09.42 hora local (08.42 hora GMT) de hoy.

Tampoco facilitó información sobre si los fallecidos y heridos estaban dentro o fuera del vehículo.

Medios portugueses explicaron que las víctimas mortales son dos mujeres, que habrían sido atropelladas cuando esperaban en la parada del autobús.

Agualva-Cacém, ubicado en el municipio de Sintra, forma parte del área metropolitana de Lisboa. EFE

cch/mgr